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Macron'dan zorunlu askerlik vaadi!

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı Emmanuel Macron, seçimi kazanması durumunda askerliği yeniden zorunlu hale getireceğini açıkladı.

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Macron'dan zorunlu askerlik vaadi!

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı Emmanuel Macron, seçimleri kazanması halinde 1 aylık zorunlu askerlik getireceğini duyurdu. Savunma politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Macron Fransız gençler askere gidip, diğer yurttaşlarıyla tanışabilmeli, bir ay süreyle sosyal uyum tecrübesini edinebilmeli” dedi.

Seçimlere hiçbir partinin desteğini almadan bağımsız girerek, sağ ve sol seçmenin oylarını hedefleyen Macron, getirmek istediği askerlik hizmetinin kadınları da kapsayacağını belirtti.

Fransa’da 18 yaşına basan her gencin üç yıl içinde zorunlu askerlik hizmetini yapmasını istediğini belirten Macron, bu süre boyunca özellikle cehaletle mücadele konusunda da gençlere yardımcı olunabileceğini söyledi. Fransa, 1997 yılında zorunlu askerlik uygulamasına son vererek, profesyonel orduya geçmişti.

HABER MERKEZİ

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