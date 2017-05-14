Macron görevi resmen devraldı

François Hollande, Fransa cumhurbaşkanlığını Emmanuel Macron'a devretti. Elysee Sarayı'nda yapılan törenle Emmanuel Macron, 5. Cumhuriyet'in 8. Cumhurbaşkanı oldu. Tören öncesinde François Hollande ve Macron yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Hollande, yaklaşık 300 olduğu belirtilen nükleer savaş başlıklarının kodlarını da Macron'a verdi.





Görüşmenin ardından Hollande, Macron tarafından saraydan alkışlar arasında uğurlandı. Macron ve eşi Brigitte Macron daha sonra Elysee'nin merdivenlerinde gazetecilere poz verdi. Görüşmenin ardından düzenlenen törende, Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Macron'a en büyük Fransa devlet nişanı olan, I. Napolyon'un taktığı Legion d'Honneur takdim edildi.

İlk konuşmasında reform sözü

Macron, Legion d'Honneur'un takdim edilmesi töreninde cumhurbaşkanı olarak ilk konuşmasını yaptı. Elysee Sarayı'ndaki konuşmasında Macron, dünyanın ve Avrupa'nın Fransa'ya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu ifade ederek AB'nin pek çok sorunla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Macron, "AB reformlarla yeniden canlandırılacak" dedi.





Fransa'nın cumhurbaşkanı seçiminde umudu tercih ettiğini bildiren Macron, kendi döneminde laikliğin savunulmaya devam edileceğini, istihbarat servislerinin ve güvenlik güçlerinin güçlendirileceğini kaydetti. Macron, "İlk yapılması gereken Fransa'da güveni yeniden tesis etmek" diye konuştu. Macron'un cumhurbaşkanlığını devralması 21 pare top atışıyla da kutlandı. AA