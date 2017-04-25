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Macron seçilmeden Ermenilere söz verdi!

Avrupa ülkelerinde liderlerin seçim kampanyalarını Türk düşmanlığı üzerinde götürmeleri artık bir gelenek oldu. Fransa’da pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda galip gelen Emmanuel Macron, ikinci tur seçim kampanyasına 1915 olaylarını anma etkinliğine katılarak başladı.

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Macron seçilmeden Ermenilere söz verdi!

Emmanuel Macron,  ikinci tur seçim kampanyasına 1915 olaylarının sembol isimlerinden gösterilen, Gomidas olarak bilinen Ermeni müzisyen Soğomon Soğomonyan'ın heykeline çiçek bırakarak başladı. Paris'teki heykel önüne çiçek bırakan Macron, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Macron, törende yaptığı konuşmada 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerini kazanması durumunda “Ermeni Soykırımı” nın dünyada tanınması için mücadele vereceğini söyledi. Fransa, 2001 yılında 1915 olaylarını soykırım olarak tanımıştı. Fransa Anayasa Mahkemesi ise geçen ocak ayında 1915 olaylarını da kapsayabilecek şekilde 'bazı suçların reddinin suç sayılmasına' ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise “soykırımlar, insanlık suçları ve kitlesel suçlara ilişkin her yıl okullarda bir hafta süreyle eğitim ve araştırmalar yapılacağını” açıkladı. François Hollande, 1915 olaylarıyla ilgili “soykırım” görüşünün inkar edilmesinin yasaklanması konusunda yasa hazırlanması yolunda daha önce yaptığı çağrıyı yineledi. Fransa'da konuyla ilgili çıkan yasayı Anayasa Mahkemesinin bozduğunu hatırlatan Hollande, kendisinden sonra göreve gelecek cumhurbaşkanına yine yasa yapılması için çabaları ve arayışları sürdürmesini isteyeceğini kaydetti.

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1915 OlaylarıErmeniSoykırımFransaEmmanuel Macron
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