Macron’un zaferi Le Pen ailesini dağıttı

Aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin adayı Marine Le Pen’in seçimi kaybetmesinin ardından varisi olarak görülen yeğeni Marion Maréchal-Le Pen siyaseti bıraktı. Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri, eski Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen’e açık ara fark atan Yürüyüş hareketinin genç lideri Emmanuel Macron’un zaferiyle sonuçlandı.



Macron beklenen galibiyetinin ardından Fransa aşırı sağının önde gelen temsilcisi Ulusal Cephe’de köklü değişiklikleri de beraberinde getirdi. İlk olarak Marine Le Pen, partinin, babası Jean-Marie Le Pen’le özdeşleşen ismini değiştirme kararı aldı. Şimdi de Marine Le Pen’in mirasçısı olarak görülen 27 yaşındaki yeğeni Marion Maréchal-Le Pen aktif siyaseti bırakma kararı aldı.



Le Parisien’in haberine göre, gelecek ayki seçimlerde milletvekili adayı olmayacak Marion Maréchal-Le Pen, Ulusal Cephe’nin güneydoğu bölgesi liderliğinden de ayrılacak. Haberde, Fransa parlamentosundaki en genç isim olan Marion Maréchal-Le Pen’in bu kararı ‘kişisel nedenlerden’ dolayı aldığı belirtildi. Buna göre, Marion Maréchal-Le Pen ‘hayatında bir değişiklik’ ve ‘daha fazla mahremiyet’ istediği için siyasetten ayrıldı. Ulusal Cephe’den bir yetkili ise eşinden kısa süre önce ayrılan Marion Maréchal-Le Pen’in kızıyla daha fazla zaman geçirmek istediğini aktardı. DIŞ HABERLER