Maduro'dan sert çıkış

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'nin, Venezüella Yüksek Mahkemesinin bazı üyelerine yaptırım uygulama kararı alması üzerine destekçilerine yaptığı konuşmada sert konuştu. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'tan “is ellerini ülkesinden çekmesini” istedi.

Maduro, müdahaleye son vermesi çağrısı yaptığı ABD Başkanı'na İngilizce olarak da "Evine git, Donald Trump" sözleriyle hitap etti.

Hakkında yaptırım kararı alınanlar arasındaki Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno, Trump'ın başkanlık emrinin Venezüella kurumlarına otoritesini zorla kabul ettirme girişimi olduğunu ve yargı organının bağımsızlığını tehlikeye attığını söyledi.

Venezüella Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, Maduro'nun, mayıs ayı başında imzaladığı ve anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını içeren kararnameyi kabul etmeyeceğini duyurdu.

Ancak Maduro, anayasanın yeniden yazılma sürecinin devam edeceğini bildirdi. Anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını içeren kararnameyi aybaşında imzalayan Maduro, bu kararnameyi imzalarken, yeni anayasaya siyasi partiler değil işçiler tarafından karar verileceğini söylemişti.

ABD, muhalefetin çoğunlukta olduğu Kongrenin yetkilerini elinden alınmasına yönelik kararı imzalayan Venezüella Yüksek Mahkemesinin sekiz üyesine önceki gün yaptırım uygulama kararı almıştı.

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