Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mahkûmlara görüş yasağı getirildi

İsrail Cezaevleri İdaresinin açlık grevindeki Filistinli mahkûmların aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerini yasakladığı bildirildi

Bu haber kez okundu.

Mahkûmlara görüş yasağı getirildi
Filistinli Esirler Kulübü Başkanı Kadura Faris yaptığı açıklamada, İsrailli cezaevi yetkililerinin Uluslararası Kızılhaç Örgütüne "açlık grevi dolayısıyla yaşanan olağanüstü durum nedeniyle ziyaretlerin iptal edildiği" yönünde bilgi verdiğini belirtti.  Ziyaret yasağını "açlık grevini kırmak için cezalandırıcı bir uygulama" olarak nitelendiren Faris, grevin ilk günü olan dün de greve öncülük eden mahkumların diğerlerinden ayrılarak başka hapishanelere nakledildiğini ve hücre hapsine konulduğunu hatırlattı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve İsrail Cezaevleri İdaresinden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.  İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için dün sabah açlık grevine başlamıştı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Mahkûmlara Görüş Yasağı Getirildi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100