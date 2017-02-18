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Makedonya onlar için transit ülke

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçmak için yollar arayan FETÖ mensupları, Batı Balkanların giriş kapısı konumundaki Makedonya’yı da tercih ediyor

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:02
Makedonya onlar için transit ülke

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçmak için yollar arayan örgüt mensuplarının ana güzergâhlarından birisi, Batı Balkanların giriş kapısı konumundaki Makedonya. FETÖ’nün kanlı darbe girişimi sonrası kaçacak yer arayan Türkiye’deki örgüt mensupları, özellikle Balkanlar üzerinden Avrupa ülkelerine vizesiz giriş yapmanın peşinde. Bazı örgüt üyeleri bu yolu seçerek Avrupa ülkelerine geçiş yaparken, bazıları ise okullar, üniversiteler, dernekler ve medya organları aracılığıyla FETÖ yapılanmasının sürdüğü Batı Balkan ülkelerini tercih ediyor. Bu ülkelerin başında eğitim, ulaşım, ticaret, sağlık ve turizm alanlarında FETÖ ile irtibatlı firmaların faaliyet gösterdiği Makedonya geliyor. 1990’lı yılların ortasından itibaren FETÖ ile irtibatlı okul, dernek, gazete, sivil toplum kuruluşu gibi oluşumları barındıran Makedonya, darbe girişimi sonrası da FETÖ mensuplarının uğrak yerleri arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki vize muafiyetini amaçları için kullanan örgüt mensupları, serbestçe giriş yaptıkları Makedonya’da oturma ve çalışma izni almanın yollarını arıyor. Turist olarak vizesiz 90 gün kalınabilen ülkede, bu süreyi uzatmak isteyen FETÖ mensupları, şirket kurma, bir şirkete ortak olma veya okul kaydı gibi yöntemleri kullanarak, oturma izni ve çalışma hakkını kolayca elde edebiliyor. AA

Anahtar Kelimeler:
MakedonyaTransit ülke
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