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Makedonya’da protestocular meclisi bastı

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Makedonya'da meclis başkanının seçilmesinin ardından çıkan olaylarda 1'i ağır 9 kişi yaralandı

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Makedonya’da protestocular meclisi bastı
Bir grubun Meclise zorla girmesinin ardından yaşanan olaylarda aralarından bazı milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Arnavut milletvekili Zijadin Sela'nın durumunun ağır olduğu ifade edildi. Meclis binası önünde toplanan İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlılarının protestosu da sürüyor. Civarda sık sık ses bombaları atılırken protestocu grup da belirli aralıklarla "Makedonya" sloganları atıp Makedonya milli marşı okuyor.

Öte yandan, son olarak Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in üstünde kan olduğu görüldü. Bazı milletvekilleri ile basın mensuplarının rehin tutulduğu Meclisten 30 milletvekili de tahliye edildi. Protestocu VMRO-DPMNE yanlılarının oluşturduğu "Ortak Makedonya İçin Hareketi" ise sosyal medya üzerinden herkesi başkent Üsküp'e protestolara destek olmaya çağırdı. DIŞ HABERLER

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Makedonya’da Protestocular Meclisi Bastı
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