Güvenlik yetkilileri, önceki gün ülkenin kuzeyindeki Gurma Rahrus bölgesindeki askeri birliğe düzenlenen saldırıda 5'i asker, 2'si sivil toplamda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10'a yakın da yaralı olduğunu bildirdi. Yetkililer, silahlı saldırıyı Nusret El İslam vel Muslimin hareketinin üstlendiğini açıkladı. Daha önce yapılan açıklamada, saldırıya karşılık veren askerlerle saldırganlar arasındaki çatışmada 4 askerin öldüğü belirtilmişti. Sahra Emirliği, El Murabitun, Ensaruddin ile Masina Kurtuluş Cephesi örgütleri geçen ay, Nusret El İslam vel Muslimin adlı hareketi kurarak tek çatı altında birleştiklerini duyurmuştu. Hareketin, Ensaruddin örgütünün lideri Iyad Ag Galy'nin yönetiminde kurulduğu kaydedilmişti.
Mali'de askeri birliğe saldırı
Mali'nin kuzeyindeki Gurma Rahrus bölgesinde bulunan askeri birliğe düzenlenen saldırıda 5'i asker, 2'si sivil 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Batı Afrika ülkelerinden Mali'de askeri birliğe yapılan saldırıyı Nusret El İslam vel Muslimin hareketinin üstlendiği duyuruldu
20 Nisan 2017 Perşembe 16:23
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