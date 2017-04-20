Mali'de askeri birliğe saldırı

Güvenlik yetkilileri, önceki gün ülkenin kuzeyindeki Gurma Rahrus bölgesindeki askeri birliğe düzenlenen saldırıda 5'i asker, 2'si sivil toplamda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10'a yakın da yaralı olduğunu bildirdi. Yetkililer, silahlı saldırıyı Nusret El İslam vel Muslimin hareketinin üstlendiğini açıkladı. Daha önce yapılan açıklamada, saldırıya karşılık veren askerlerle saldırganlar arasındaki çatışmada 4 askerin öldüğü belirtilmişti. Sahra Emirliği, El Murabitun, Ensaruddin ile Masina Kurtuluş Cephesi örgütleri geçen ay, Nusret El İslam vel Muslimin adlı hareketi kurarak tek çatı altında birleştiklerini duyurmuştu. Hareketin, Ensaruddin örgütünün lideri Iyad Ag Galy'nin yönetiminde kurulduğu kaydedilmişti.