Marine Le Pen'den Rusya'ya mesaj!

İzvestiya gazetesine konuşan Le Pen "Referandum sonrası Kırım halkı Rusya ile birleşmek istediklerini gösterdi, ben de Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak görüyorum. Kırım’ın Ukrayna’ya bağlı olması yalnızca Sovyet döneminde yönetimle ilgili bir meseleydi. Yarımada asla Ukrayna’nın olmadı" dedi.

Le Pen, uluslararası toplum ve BM’nin Kırım’daki referandum sonuçlarını ciddiye almamasının da üzücü olduğunu belirtti. Le Pen, anlamsız ve saçma olarak nitelediği Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların da kaldıracağını belirterek "Tüm ülkeler birbirlerine saygı göstermeli, birbiriyle eşit ortamda müzakere etmeli ve herkesçe kabul görebilecek kararlara varmalı. Büyük güçlerin üçüncü ülkelere bir şeyler empoze ettiği bir sistemimiz olmamalı" ifadelerini kullandı.

DIŞ HABERLER