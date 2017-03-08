May'in önerisine ret

İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası son kararın parlamentoda alınabilmesi için, AB'den ayrılma müzakereleri ile ilgili yasaya Theresa May hükümeti tarafından yapılmak istenen ilaveyi reddetti.

Oylamada kabul edilen öneriye göre AB ile varılacak anlaşma hakkındaki nihai kararı milletin temsilcileri verecek. Parlamentoya veto hakkı tanınmasının May hükümetinin Brüksel'deki müzakere gücünü azaltacağı belirtiliyordu. Lordlar Kamarası 268'e karşı 366 oyla hükümetin çekincelerini geri çevirmiş oldu.

İngiltere Başbakanı May şubat ayında parlamentoda nihai ayrılış antlaşması ile ilgili oylama yapılmasını kabul etmiş ancak antlaşmasının reddedilmesi durumunda da AB'den ayrılmanın mümkün olacağını söylemişti.

Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılmasına karşı olanlar, aksi takdirde Britanya'nın 27 eski ortağı ile arasındaki bütün ticari sözleşme ve anlaşmaların bir anda geçerliğini yitireceğini ve kaos çıkacağını savunuyorlar.

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