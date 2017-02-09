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May’e Brexit yetkisi verildi

İngiltere Başbakanı May’e Brexit sürecinde müzakere yetkisini veren yasa tasarısı Avam Kamarası’nda 122’ye karşı 494 oyla kabul edildi. Theresa May böylece planlandığı gibi 31 Mart’ta AB ile müzakereleri başlatacak başvuruyu resmi olarak yapabilecek.

09 Şubat 2017 Perşembe 17:32
May’e Brexit yetkisi verildi

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma işlemlerinin başlatılmasıyla ilgili merakla beklenen nihai oylama Avam Kamarası’nda yapıldı. Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nda Başbakan Theresa May’e Brexit için AB ile müzakere yetkisi veren yasa tasarısı 122’ye karşı 494 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı artık Parlamento’nun üst kanadı Lordlar Kamarası’na sunulabilecek. Tasarının 7 Mart’a kadar İngiliz Parlamentosu’nun onayından geçmesi bekleniyor. Başbakan Theresa May’ın Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla ilgili resmi açıklamayı yapabilmesi için parlamentonun her iki kanadının da onay vermesi gerekiyor.

Yasa bir süredir Avam Kamarası’nda görüşülüyordu. 1 Şubat’taki ilk oylamada 498 Avam Kamarası üyesi resmi yasa tasarısı lehinde oy kullanmış, 114 milletvekili ret oyu vermişti. İngiltere Başbakanı Theresa May böylece planlandığı gibi 31 Mart’ta AB ile müzakereleri başlatacak başvuruyu resmi olarak yapabilecek.

Takvim nasıl işleyecek?

Başbakan May, AB’den ayrılmaya karar verdiklerini mart ayı sonuna kadar ilgili AB organlarına resmen bildirecek. Ayrılma müzakerelerinin resmi başvurunun yapılmasından sonraki iki yıl içinde tamamlanmış olması gerekiyor.

AB Komisyonunun temsilcisi Michel Barnier görüşmelerin 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce sona erdirilmesini tercih ettiklerini söylüyor. AB antlaşmaları uyarınca, ayrılma anlaşmasının 27 üye ülkenin parlamentolarında nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi gerekecek.

Toplam olarak üye ülke nüfusunun yüzde 65’ini oluşturan 19 ülkede ayrılma anlaşmasının onaylanması yeterli olacak. Avrupa Parlamentosu ise ayrılma anlaşmasını basit çoğunlukla kabul edebilecek. Resmi açıklamayan iki yıl zarfında ayrılma pazarlığından sonuç alınamadığı takdirde Birleşik Krallık’ın AB üyeliği otomatikman sona erecek. 

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May’e Brexit Yetkisi VerildiIngiltere BaşbakanıTheresa May
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