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Mayınları Rusya temizliyor

Rusya'nın, IŞİD'in yıllardır süren kuşatmasının kırıldığı Deyr ez Zor kentine 175 mayın temizleme görevlisi göndereceği belirtildi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 12:18
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Mayınları Rusya temizliyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 40 kişiden oluşan ilk mayın temizleme grubu, Lazkiye yakınlarında Rus hava üssü Hmeymim'e gönderildi. Açıklamada, Rus görevlilerin Deyr ez Zor'da hastane, okul, konut ve su ile elektrik sağlayan tesisler ve çevresindeki yolları mayınlardan temizleyeceği belirtiliyor.

Suriye ordusu, Rusya'nın hava desteğiyle IŞİD'in Deyr ez Zor'da yıllardır süren kuşatmasını geçen hafta kırmıştı. Hükümet güçleri ve on binlerce sivil, 2 yıldan uzun bir süredir kentte IŞİD kuşatması altında yaşıyordu.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, IŞİD'den geri alınması ardından antik Palmira kentine de mayın temizleme görevlilerini göndermişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 11.09.2017 18:20
Anahtar Kelimeler:
SuriyeışidDeyr Ez ZorMayınRusya
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