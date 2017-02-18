Meksika'da ABD'ye 'etten duvarlı' protesto

Ciudad Juarez kentinde toplanan yüzlerce kişi Rio Grande nehri yakınlarında etten duvar örerek ellerindeki renkli bez parçalarını, komşuları ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kenti sakinlerine salladı. Organizatörler, iki şehri bir araya getirmek amaçlı dostça örülen etten duvarın, onları bölen çelik ya da beton duvardan daha iyi olduğunu belirtti. Eski devlet başkanı adayı Cuauhtemoc Cardenas, yaptığı açıklamada, "Burada görüldüğü gibi, nehrin diğer yakasında, diğer tarafta böyle bir duvar inşa etmek isteyen pek çok dostumuz var." dedi. AA