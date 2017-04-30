Merkel çifte vatandaşlığı savundu

Alman Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerk) konuşan Başbakan Angela Merkel "Çifte vatandaş konumundaki bir Türkiye kökenli de sadece Alman vatandaşı olan bir Türkiye kökenli kadar Almanya’ya bağlı olabilir" dedi. Merkel önemli olanın insanların Almanya'ya uyumu olduğunu belirterek, "Asıl soru, insanları mümkün olduğu kadar erkenden bizim anayasamız ve değerlerimiz konusunda nasıl ikna edeceğimiz olmalı" diye konuştu.



Seçim kampanyası sürecinde uyum gibi önemli konularda ciddi tartışmalar yürütülmesini umut ettiğini belirten Başbakan Merkel, çifte vatandaşlık konusunun buna dahil olduğunu ancak belirleyici konu olmayacağını vurguladı.





Başbakan Merkel'ın Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden çok sayıda politikacı Türkiye'deki referandumun ardından Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlıktan yararlanma uygulamasına son verilmesini talep etti. Bazı politikacılar çifte vatandaşlık uygulamasının kaldırılmasının partinin seçim programına alınmasını istedi. Hristiyan demokrat politikacılar Almanya'da yaşayan Türk seçmenlerin büyük bölümünün Anayasa referandumunda 'evet' oyu kullanmasını eleştirmişti. Almanya'da 2014 yılından bu yana göçmen kökenlilerin burada doğan çocukları çifte vatandaşlık uygulamasından yararlanabiliyor. 2015 yılı verilerine göre Almanya'da yaşayan çifte vatandaşların sayısı bir milyon 700 bin. DIŞ HABERLER