Alman Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerk) konuşan Başbakan Angela Merkel "Çifte vatandaş konumundaki bir Türkiye kökenli de sadece Alman vatandaşı olan bir Türkiye kökenli kadar Almanya’ya bağlı olabilir" dedi. Merkel önemli olanın insanların Almanya'ya uyumu olduğunu belirterek, "Asıl soru, insanları mümkün olduğu kadar erkenden bizim anayasamız ve değerlerimiz konusunda nasıl ikna edeceğimiz olmalı" diye konuştu.
Seçim kampanyası sürecinde uyum gibi önemli konularda ciddi tartışmalar yürütülmesini umut ettiğini belirten Başbakan Merkel, çifte vatandaşlık konusunun buna dahil olduğunu ancak belirleyici konu olmayacağını vurguladı.
Merkel çifte vatandaşlığı savundu
Almanya Başbakanı Angela Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten bazı politikacıların tersine Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlık hakkını savundu
30 Nisan 2017 Pazar 16:11
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Alman Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerk) konuşan Başbakan Angela Merkel "Çifte vatandaş konumundaki bir Türkiye kökenli de sadece Alman vatandaşı olan bir Türkiye kökenli kadar Almanya’ya bağlı olabilir" dedi. Merkel önemli olanın insanların Almanya'ya uyumu olduğunu belirterek, "Asıl soru, insanları mümkün olduğu kadar erkenden bizim anayasamız ve değerlerimiz konusunda nasıl ikna edeceğimiz olmalı" diye konuştu.