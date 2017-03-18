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Merkel'e Trump şoku

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede Almanya Başbakanı Merkel'in elini sıkmaması kamuoyunda ve medyada gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi

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Merkel'e Trump şoku
Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'teki görüşmede Almanya Başbakanı'nın elini sıkmaması ikili buluşmaya damgasını vurdu. Muhabirlerin, iki liderin tokalaşmasını istemesi üzerine Merkel'in Trump'a dönerek, "El sıkışmak ister misiniz?" şeklindeki sorusuna Trump'ın herhangi bir tepki vermemesi, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Bazı kişiler Trump'ın, Merkel'in sözlerini duymamış olabileceği yorumunu yaptı. Alman Başbakan'ın sesini duymasına rağmen Trump'ın bilinçli olarak duymamazlıktan geldiği yorumu da ağır bastı. Sorusuna yanıt alamayan Merkel'in Trump'a şaşkın bakışı da dikkatlerden kaçmadı. Görüşmede Trump'ın Merkel'e doğru değil de muhabirlere doğru dönerek konuşması ikili arasındaki görüşmenin beklentilerin altında geçtiği yorumlarına yol açtı. AA

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