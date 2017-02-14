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Merkel, İsrail ziyaretini iptal etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 Mayıs'ta İsrail'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

14 Şubat 2017 Salı 14:06
Merkel, İsrail ziyaretini iptal etti

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Merkel'in ofisinden verilen bilgide ziyaretin iptaline Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimler gerekçe gösterildi.

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli ve Alman yetkililer ise iptalin asıl gerekçesinin, geçen hafta İsrail meclisi Knesset'ten geçen ve işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan illegal Yahudi yerleşim yerlerine "İsrail iç hukukuna göre meşruiyet sağlayan yasaya duyulan tepki" olduğunu iddia etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ile yakın temas halinde olduğu belirtilen İsrailli bir yetkili, söz konusu kanunun İsrail meclisinden geçmesinin ardından Almanya hükümetinin bu yasaya muhalefetini belirtmek için girişimlerde bulunma kararı aldığını öne sürdü.

Bu girişimlerden birinin, Merkel'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceği İsrail ziyaretini iptal etmesi olduğunu savunan yetkili, daha önce Alman makamları tarafından doğrulanan ziyaretin Yahudi yerleşim yerleriyle ilgili yasanın kabulünden birkaç gün sonra iptal edildiğine dikkati çekti.

DIŞ HABERLER

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Merkelİsrail Ziyaretini Iptal Etti
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