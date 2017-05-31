Mescid-i Aksa'ya ahlaksız baskınlar

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde 150 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini bildirdi. Yerleşimcilerin Aksa'ya baskınlarının öğleden sonra da devam etmesi bekleniyor. Radikal Yahudi gruplar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.



Şavuot Bayramı Yahudiler tarafından “Hazreti Musa'ya Sina Dağı’nda Tevrat’ın vermesinin yıl dönümü” olarak kabul ediliyor. İsrailli radikal Yahudiler cuma ve cumartesi günleri dışında her gün sabah ve öğleden sonra gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor. İsrail polisi korumasında Aksa'nın avlusuna alınan Yahudiler, burada ibadet etmeye çalışarak Müslümanlara karşı provakatif davranışlarda bulunuyor.



Mescid-i Aksa'ın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. AA