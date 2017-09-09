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Milyonlarca kişi tahliye ediliyor

Irma Kasırgası hızla ABD'ye doğru ilerlerken, Florida'da 5 milyon 600 bin kişiye yaşadıkları bölgeyi acilen tahliye etmeleri talimatı verildi

Mehmet
Mehmet
09 Eylül 2017 Cumartesi 20:51
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Milyonlarca kişi tahliye ediliyor

İrma Kasırgası'nda ölenlerin sayısı artıyor. Kasırganın yarın Florida'ya ulaşması bekleniyor. Florida'nın güneyi için tahliye kararı alınabileceği açıklandı. Afet bölgesindeki turistler tahliye ediliyor.  Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, ABD'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Kasırga şu ana kadar en az 24 kişinin ölümüne neden oldu. Florida Valisi Rick Scott cuma gecesi yaptığı açıklamada "Zaman daralıyor. Eğer tahliye edilmesi gereken bölgede yaşıyorsanız acilen bölgeden ayrılmanız gerekiyor. Bu eyaletimizin daha önce hiç yaşamadığı korkunç bir kasırga" şeklinde konuştu.

Florida Acil Durum Yönetimi Merkezi'nin verdiği bilgilere göre tahliye emri verilen bölgede yaklaşık 5 milyon 600 bin kişi yaşıyor. Ancak oluşan yoğun trafik ve yaşanan benzin sıkıntısı nedeniyle vatandaşların bölgeyi terk etmesinin planlandığı kadar kolay olmayacağı kaydediliyor. Ülkenin doğusundaki Guantanamo ve Holguin'de seller yaşanırken, yıkımın büyüklüğüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar ABD'ye yaklaşırken yeniden en tehlikeli seviye olan kategori 5'e ulaşan kasırganın "aşırı tehlikeli" olduğu ve büyük hasara neden olacağı konusunda uyarıyor. Kasırganın cumartesi gecesi Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor. DIŞ HABERLER
 

Anahtar Kelimeler:
İrma KasırgasıABDFlorida
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