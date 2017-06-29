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Mısır'da akaryakıta şok zam

Mısır'da akaryakıt ve tüpgaz ürünlerine ikinci kez zam yapıldı, 80 oktan benzin fiyatı yüzde 55 oranında zamlandı. Buna rağmen Mısır'da akaryakıt fiyatları Türkiye ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor.

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Mısır'da akaryakıta şok zam

Mısır hükümeti ülkenin para birimi Cüneyhin dalgalanmaya bırakıldığı Kasım 2016’dan bu yana, son 8 ay içinde ikinci kez akaryakıt ve tüpgaz ürünlerine zam yaparak, fiyatları yüzde 5.6 ila 100 arasında değişen oranlarda artırdı.

Mısır petrol bakanı Tarık Molla, yaptığı basın açıklamasında yeni fiyat uygulamasının Perşembe sabah saat 08.00 itibariyle başladığını söyledi.

Normal benzinin yüzde 43, daha çok taksi ve dolmuş araçlarında kullanılan 80 oktan benzin fiyatının ise yüzde 55 oranında zamlandığı belirtildi. Yeni uygulamaya göre normal benzinin fiyatı 3.5 cüneyhtten (70 kuruştan) 5 cüneyhe (95 kuruşa) çıkarken, 80 oktan benzinin fiyatı ise 2.35’ten (46 kuruştan) 3.65 cüneyhe (71 kuruşa) yükseldi.

Tüpgaz'a yüzde 100 zam yapıldı

En düşük zam yüzde 5.6 ile süper benzine yapılırken en yüksek zam tüpgaz fiyatına geldi. 15 cüneyhten (2.92 TL) satılan büyük tüp dünden itibaren 30 cüneyhten (5.84 TL) satılacak.

Motorin (mazot) fiyatının 2.35 cüneyhten (46 kuruş) 3.65'e (71 kuruş) yükselerek yüzde 55 oranında zamlandığı duyuruldu.

HABER MERKEZİ

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