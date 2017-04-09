Mısır'da çifte dehşet

Mısır'da Nil Deltası'nda bulunan Tanta kentindeki bir kilisede patlama meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Garbiyye iline bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybederken 59 kişi yaralandı. Açıklamada, ölü ve yaralıların kentteki hastanelere nakledildiği belirtildi.

Öte yandan Mısır devlet televizyonu, Başbakan Şerif İsmail'in olayla ilgili bilgi almak için İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar ile telefonda görüştüğünü aktardı. Başbakan İsmail yaptığı açıklamada olayı "açık bir terör eylemi" olarak nitelendirdi. Saldırıyla ilgili soruşturma için Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın görevlendirildiği ifade edildi.

Hıristiyanlar tarafından İsa Peygamber'in Kudüs'e girdiği gün kutlanan Palmiye Pazarı, ayrıca Kutsal Hafta'nın başlangıcı kabul ediliyor. Mısır’ın kuzeyinde bulunan Tanta kentinin başkent Kahire'ye olan mesafesi 93 kilometre .

Mısır'daki Hıristiyan azınlığa yönelik geçmişte de bazı bombalı saldırılar düzenlenmişti. Kıptiler yaklaşık 90 milyonluk nüfusun yüzde 10'unu oluşturuyor. Aralık 2016'da ayin sırasında Kahire'deki bir Kıpti katedralinde meydana gelen patlamada da 25 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İskenderiye'de kilise önünde intihar saldırısı

Tanta kentinde yaşanan patlamanın ardından İskenderiye'de Kıptilere ait Aziz Marc kilisesinin önünde de intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Başkent Kahire'nin kuzeyindeki Tanta kentinde sabah saatlerinde meydana gelen iki patlamanın ardından İskenderiye'de de yine bir kilise hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı 11 kişinin öldüğünü, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu arada patlama anında Afrika ve İskenderiye Patriği 2. Theodoros'un kilisede olduğu ama yara almadığı aktarıldı.

Türkiye, terör saldırısını kınadı

Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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