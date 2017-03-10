Mısır'da ekonomi baş aşağı gidiyor

Mısır ekonomisi sıkıntılı günlerden geçiyor. Ülke para birimi cüneyh, Mart ayının ilk haftasında tekrar değer kaybetmeye başladı. Serbest piyasada ABD doları 18.15 cüneyhe kadar yükseldi. Dolar kuru aralık ayında 20 cüneyhe çıkarak rekor kırmış, Merkez Bankasının müdahalesinin ardından şubatta 15.7'ye gerilemişti. Mısır ekonomisindeki kötüye gidiş, vatandaşı da doğrudan etkiliyor. Akaryakıt ve petrol ürünlerine yapılan zam temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına yansıdı. Ülkede hayat pahalılığı artarken özellikle gıda fiyatlarında yüzde 100'e varan artışlar dikkati çekti. Öte yandan Mısır hükümetinin ucuz ekmek uygulamasında kısıtlamaya gitme kararına yoksul kesimler tepki gösterdi.

Körfez ülkeleri de yardımı kesti

Mısır'da 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından yaşanan kaos ortamında bazı yatırımcılar ülkeyi terk etmişti. Rus yolcu uçağının Ekim 2015'te Sina Yarımadası'nda düşmesinin ardından ülkenin turizm gelirleri de azalmıştı. Mısır'ın bir diğer gelir kaynağı olarak kabul edilen Suveyş Kanalı girdilerinde de gerileme yaşanıyor. Ekonominin kötüye gidişinde, petrol zengini Körfez ülkelerinin Mısır'a sundukları akaryakıt desteği ve maddi yardımlarda ciddi kesintiye gitmeleri ya da bu yardımları tamamen kesmelerinin de etkisi bulunuyor. AA