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Mısır, İsrail’i kınadı

Mısır, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te 566 yeni konut inşasını onaylamasını kınadı.

25 Ocak 2017 Çarşamba 18:38
Mısır, İsrail’i kınadı
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için yeni konutlara onay vermenin, bağımsız devletini kurma yolunda Filistin halkının haklarını açıkça ihlal etmek anlamına geldiği ve bunun uluslararası kararlara da aykırı olduğu belirtildi. Tek taraflı kışkırtıcı davranışlardan kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, “İsrail’in konut inşasına devam ederek gerginliği artırması iki devletli çözüm fırsatını ortadan kaldırıyor ve Filistin ile İsrail arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmaları engelliyor.” denildi. Açıklamada ayrıca, Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması için uluslararası toplumun çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiği ifade edildi. Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, pazar günü Doğu Kudüs’te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.
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Mustafa sahin 2017-01-26 01:35:00

Amerika ve Avrupa ülkeleri incirlik üstünden uçak kaldırıp Müslümanları katletti israil Filistinli Müslümanları katletti katliamlar devam ediyor bizler sadece kınıyoruz Allah kitabında sizlere savaş açanlarla savaşın diyor yardım sözü veriyor

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AMMAR 2017-01-27 11:42:36

DANIŞIKLI DÖĞÜŞ KARİZMA YAPMAK İÇİN İRAN GİBİ İSRAİLLE KAVGA EDİYOMUŞ GÖRÜNTÜSÜ VERİYOR TABİ YERSEN

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