Mısır’da 31 kişiye idam

Mahkeme, bağlayıcı olmamasına rağmen hukuki açıdan zorunlu olduğu için Büyük Müftü'nün görüşüne de başvurduktan sonra, 22 Temmuz'da karar duruşmasının yapılacağını duyurdu. Başsavcı Hişam Bereket, 2015 yılında Kahire'de konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Mısır, saldırıdan Müslüman Kardeşler ve Hamas örgütlerini sorumlu tutmuştu. Ancak Hamas ve Müslüman Kardeşler bu iddiayı reddetmişti.



Mısır İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayınladığı bir videoda, birkaç genç erkeğin Gazze'de Hamas tarafından eğitildiklerini itiraf ettikleri görülmüştü. Ancak bu kişilerden bazıları sonradan ifadelerini geri çekmişti. Terör örgütü IŞİD, Sina'nın kuzeyinde sık sık Mısırlı polis ve askerleri hedef alıyor. IŞİD ayrıca Mısır'da kiliseleri hedef alan bombalı saldırıları ve Hristiyanlara yönelik silahlı saldırıları da artırdı. Geçen aralık ayından bu yana saldırılarda 100 kişi öldü. Savcı Bereket, Devlet Başkanı Muhammed Mursi görevden alındıktan sonra radikal İslamcıların düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden en üst düzey yetkiliydi. DIŞ HABERLER