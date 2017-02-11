Moskova Müslümanları sığınmacılara yardım etti

Moskova Müftüsü İldar-hazrat Alyautdinov, Rusya Müslümanları Diyanet İşleri ve Zekat Vakfı'nın Moskova'daki Müslümanları 'İyiliği paylaş' girişimini desteklemeye çağırdığını belirterek, "Kampanya, savaş yüzünden Lübnan'a sığınmak zorunda kalan Suriyeliler için maddi yardımın toplanmasını hedefliyordu. Bu hayırlı işe katılmaları için vaazlarda çağrı yaptık, sosyal medyada büyük bir çalışma yürüttük, insanlarla birebir görüştük. Çok kısa sürede 6 milyon rubleden fazla parayı toplamayı başardık" dedi.

Paranın büyük bir kısmını, namaz için camilere gelen sade vatandaşın verdiğini kaydeden Müftü, "Büyük şirket ve firmalara başvurmadık. Bu bir halk projesiydi" diye konuştu.

Bu ziyaretin, Rusya'nın sadece Ortadoğu ve Müslüman ülkelerinde değil tüm dünyada etkisini sağlamlaştırmasına katkı sunacağını dile getiren Alyautdinov, şöyle konuştu: "Ziyaretimiz, yani bu barışçıl ve hümanist ziyaret, ülkemiz Rusya'nın, nerede bulunurlarsa bulunsunlar muhtaçlara yardım ettiğini ve etmeye devam edeceğinin yeni bir kanıtı olacak. Hiç şüphesiz bu kampanyamız sadece Suriyeli Müslümanları değil, ilaç, giysi ve temel bakıma ihtiyaç duyan herkesi kapsıyor."