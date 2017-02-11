Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Moskova Müslümanları sığınmacılara yardım etti

Moskova Müslümanlarının Suriyeli sığınmacılar için topladığı 6 Milyon Rublelik (400 bin TL) insani yardım malzemesinin en kısa zamanda Lübnan’a ulaştırılacağı belirtildi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 16:15
Moskova Müslümanları sığınmacılara yardım etti

 Moskova Müftüsü İldar-hazrat Alyautdinov, Rusya Müslümanları Diyanet İşleri ve Zekat Vakfı'nın Moskova'daki Müslümanları 'İyiliği paylaş' girişimini desteklemeye çağırdığını belirterek, "Kampanya, savaş yüzünden Lübnan'a sığınmak zorunda kalan Suriyeliler için maddi yardımın toplanmasını hedefliyordu. Bu hayırlı işe katılmaları için vaazlarda çağrı yaptık, sosyal medyada büyük bir çalışma yürüttük, insanlarla birebir görüştük. Çok kısa sürede 6 milyon rubleden fazla parayı toplamayı başardık" dedi.

Paranın büyük bir kısmını, namaz için camilere gelen sade vatandaşın verdiğini kaydeden Müftü, "Büyük şirket ve firmalara başvurmadık. Bu bir halk projesiydi" diye konuştu.

Bu ziyaretin, Rusya'nın sadece Ortadoğu ve Müslüman ülkelerinde değil tüm dünyada etkisini sağlamlaştırmasına katkı sunacağını dile getiren Alyautdinov, şöyle konuştu: "Ziyaretimiz, yani bu barışçıl ve hümanist ziyaret, ülkemiz Rusya'nın, nerede bulunurlarsa bulunsunlar muhtaçlara yardım ettiğini ve etmeye devam edeceğinin yeni bir kanıtı olacak. Hiç şüphesiz bu kampanyamız sadece Suriyeli Müslümanları değil, ilaç, giysi ve temel bakıma ihtiyaç duyan herkesi kapsıyor."

Anahtar Kelimeler:
Moskova Müslümanları Sığınmacılara Yardım EttiSuriyeliMülteciSığınmacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İran elçiliğine saldırı
İran elçiliğine saldırı
Üçüncü kar fırtınası yolda
Üçüncü kar fırtınası yolda
Berlin’de cami kundaklandı
Berlin’de cami kundaklandı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
PKK'ya 10 gün süre
PKK'ya 10 gün süre

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim