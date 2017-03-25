Mübarek’lerin önü açık

Batı destekli Arap Baharı sürecinde, 25 Ocak 2011'deki halk devrimiyle 30 yıllık iktidarı son bulan Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile oğulları Ala ve Camal'in artık serbest olması, ülkenin ekonomik ve siyasi açıdan içinde bulunduğu durum da düşünüldüğünde "Eski aktörler sahaya döner mi?" sorusunu gündeme getirdi. 25 Ocak Devrimi'nin ardından gözaltına alınarak çeşitli suçlamalarla haklarında davalar açılan Mübarek ve oğullarının tekrar özgürlüğüne kavuşacağını, altı yıl önce kimse hayal dahi edemiyordu. Ancak 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından yaşanan süreçte Ala ve Cemal 2015'te tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mübarek de bu ayın başında hakkında açılan bütün davalardan beraat etmesinin ardından dün tutulduğu askeri hastaneden tahliye edilerek tekrar evine döndü. Cezaevinden çıktıktan sonra katıldıkları 14 etkinlik ile medyada konu olan Mübarek kardeşler, en son Mısırlı eski milli futbolcu Ebu Terike'nin babasının vefatı dolayısıyla düzenlenen taziye merasiminde görüldü. DIŞ HABERLER