Mülteciye oda yok

Mülteciler Avrupa Birliği'ne ayak basabilmek için Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçmeye devam ediyorlar. Adalarda mülteciler için barınak bulmakta güçlük çekiliyor. Otelciler yardım örgütlerinin, odalarını mültecilere açmaları için yaptıkları çağrıları geri çeviriyorlar. Turizm sezonu bütün hızıyla devam eder ve Yunan turizmcilik kuruluşları yeni rekorlar beklerken Sakız adasındaki otelciler odalarını mültecilere kiralamak yerine, turist çekmeye ve adanın sırılsıklam mültecilerin karaya çıkış yeri olma imajını düzeltmeye çalışıyorlar.



Sakız adasının otelciler birliği başkanı George Misetzis ‘ırkçı ya da yabancı düşmanı' olmadıklarını, ‘aksine ada halkının büyük trajedi atlatan mültecilere destek olup misafirperverlik gösterdiğini' söyledi. Ancak Misetzis adalarının en büyük özelliği olan ‘turizmi' yeniden kazanmak istediklerini de sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Yunanistan hükümeti mültecileri kamplardan alıp evlerde ve otellerde konuk etmek için harekete geçmişti. Atina yönetimi mültecilerin evlere ve otellere yerleştirilmesine, aldığı sert eleştiriler üzerine karar vermişti.



UNHCR sözcüsü Boris Cheshirkov Yunanistan Hükümetini ‘mültecileri düzenli bir şekilde barındırmayıp, kış aylarında soğuktan ölüme terk etmekle suçlamış ve alınması gereken acil önlemlere otellerin de dâhil edilmesi gerektiğini söylemişti. Adalarla birlikte Yunanistan'da toplam 9 bin 550 otel ve sadece yaz mevsiminde hizmet veren 40 bin pansiyon bulunuyor. DIŞ HABERLER