Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mülteciye oda yok

Yunan otel işletmecileri yabancı turistin mültecilerin olduğu yerde tatil yapmak istemediğini söylüyor. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin yardım çağrıları bazı adalarda olumlu karşılanmıyor

Bu haber kez okundu.

Mülteciye oda yok
Mülteciler Avrupa Birliği'ne ayak basabilmek için Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçmeye devam ediyorlar. Adalarda mülteciler için barınak bulmakta güçlük çekiliyor. Otelciler yardım örgütlerinin, odalarını mültecilere açmaları için yaptıkları çağrıları geri çeviriyorlar. Turizm sezonu bütün hızıyla devam eder ve Yunan turizmcilik kuruluşları yeni rekorlar beklerken Sakız adasındaki otelciler odalarını mültecilere kiralamak yerine, turist çekmeye ve adanın sırılsıklam mültecilerin karaya çıkış yeri olma imajını düzeltmeye çalışıyorlar.

Sakız adasının otelciler birliği başkanı George Misetzis ‘ırkçı ya da yabancı düşmanı' olmadıklarını, ‘aksine ada halkının büyük trajedi atlatan mültecilere destek olup misafirperverlik gösterdiğini' söyledi. Ancak Misetzis adalarının en büyük özelliği olan ‘turizmi' yeniden kazanmak istediklerini de sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Yunanistan hükümeti mültecileri kamplardan alıp evlerde ve otellerde konuk etmek için harekete geçmişti. Atina yönetimi mültecilerin evlere ve otellere yerleştirilmesine, aldığı sert eleştiriler üzerine karar vermişti.

UNHCR sözcüsü Boris Cheshirkov Yunanistan Hükümetini ‘mültecileri düzenli bir şekilde barındırmayıp, kış aylarında soğuktan ölüme terk etmekle suçlamış ve alınması gereken acil önlemlere otellerin de dâhil edilmesi gerektiğini söylemişti. Adalarla birlikte Yunanistan'da toplam 9 bin 550 otel ve sadece yaz mevsiminde hizmet veren 40 bin pansiyon bulunuyor. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Mülteciye Oda Yok
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100