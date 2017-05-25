Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'Müslüman göçmenler Almanya için şans'

Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, Kilise'yi eleştiren sözlerinin ardından bu kez ülkedeki Müslümanları öven ifadeler kullandı

Bu haber kez okundu.

'Müslüman göçmenler Almanya için şans'
Müslüman göçmenlerin ülke için şans olduğunu belirtti. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Almanya'da sayıları artan Müslümanları bir şans olarak gördüğünü ifade etti. İslam'da "misafirperverlik" ve "hoşgörü" gibi insani değerlerin olduğunu belirten bakan, Almanya'daki Hristiyanların ve diğer tüm insanların Müslümanlardan öğrenebilecekleri olduğunu söyledi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan bakan, "İslam Almanya'ya ait mi?" sorusuna ise "Gerçekleri tanımak gerekir" yanıtını verdi.

Almanya'da İslam'ın şekillendirdiği ülkelerden çok sayıda kişinin yaşadığını söyleyen bakan, "anayasal düzene uygun yaşamak için bu insanlarla nasıl birlikte yaşanacağına dair yine bu insanlarla diyalog kurulması gerektiğini" ifade etti. Schaeuble, "İslam Almanya'nın bir parçasıdır" cümlesinin arkasında durduğunu belirterek, bu tanımın gerçekçi olduğunu söyledi.

Bu tanımı tartışmaya açanların, gerçekliği tartışmaya açtıklarını ve açanların da "yararlı" politikacılar olmadıklarını söyledi. CDU'lu bakan aynı zamanda dinlerin fanatikleşmesinin ve şiddete yönelmesinin yanlış yorumlamalar sonucu olduğunu belirterek, dünya dinlerinin “diğerlerini kardeş olarak görme” mesajını verdiklerini ifade etti. DIŞ HABERLER


İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Müslüman Göçmenler Almanya Için şans
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100