'Müslüman göçmenler Almanya için şans'

Müslüman göçmenlerin ülke için şans olduğunu belirtti. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Almanya'da sayıları artan Müslümanları bir şans olarak gördüğünü ifade etti. İslam'da "misafirperverlik" ve "hoşgörü" gibi insani değerlerin olduğunu belirten bakan, Almanya'daki Hristiyanların ve diğer tüm insanların Müslümanlardan öğrenebilecekleri olduğunu söyledi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan bakan, "İslam Almanya'ya ait mi?" sorusuna ise "Gerçekleri tanımak gerekir" yanıtını verdi.



Almanya'da İslam'ın şekillendirdiği ülkelerden çok sayıda kişinin yaşadığını söyleyen bakan, "anayasal düzene uygun yaşamak için bu insanlarla nasıl birlikte yaşanacağına dair yine bu insanlarla diyalog kurulması gerektiğini" ifade etti. Schaeuble, "İslam Almanya'nın bir parçasıdır" cümlesinin arkasında durduğunu belirterek, bu tanımın gerçekçi olduğunu söyledi.



Bu tanımı tartışmaya açanların, gerçekliği tartışmaya açtıklarını ve açanların da "yararlı" politikacılar olmadıklarını söyledi. CDU'lu bakan aynı zamanda dinlerin fanatikleşmesinin ve şiddete yönelmesinin yanlış yorumlamalar sonucu olduğunu belirterek, dünya dinlerinin “diğerlerini kardeş olarak görme” mesajını verdiklerini ifade etti. DIŞ HABERLER