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Müslüman’a Çin cezası

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Müslümanların yanında sigara içmeyen bir memur tenzili rütbe ile cezalandırıldı

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Müslüman’a Çin cezası
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Müslümanların yanında sigara içmeyen üst düzey idari memur aşırıcılıkla mücadelede çekingen davrandığı gerekçesiyle tenzili rütbe ile cezalandırıldı. Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, olay Sincan’ın Hotan vilayetinde gerçekleşti.  Hotan’da bir kasabanın parti yöneticiliğini yapan Jelil Matniyaz adlı yetkili, Müslümanların yanında sigara içmekten imtina etmesi nedeniyle iki hafta önce tenzili rütbe uygulamasına maruz kaldı.  İsmini vermek istemeyen bir yetkili olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sigara içmek kişisel bir tercihtir. İnançlı ve sıradan insanların birbirine saygı göstermesi gerekir. Ancak o yetkilinin davranışı Sincan’daki dini aşırıcılık düşüncesiyle uyumluydu." ifadelerini kullandı.  Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde geçen ay aşırıcılığı önleme, dini özgürlük ve aktivitelerin kısıtlanmasını hedefleyen "aşırıcılıkla mücadele bölgesel düzenlemesi" yürürlüğe girmişti. AA

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