Müslümanlar yasağa tepki gösterdi

Valonya Parlamentosu Çevre Komisyonunda geçen cuma günü oy birliğiyle kabul edilen yasak kararının, 17 Mayıs'ta Genel Kurulda da onaylanması durumunda İslami usullere göre kesim, 1 Eylül 2019'da sona erecek. Koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanmasını öngören tasarının, güçlü siyasi partilerin desteğiyle geçmesine kesin gözle bakılıyor.



Tasarıyı destekleyen siyasiler, "Hayvanların kesilme anında acı çekmesini engellemek istiyoruz." diyerek kararı savunurken, Müslüman ve Museviler yasağa tepki gösteriyor. Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül, Ayaptığı açıklamada, bu adımın hayvanların refahını korumakla ilgisinin bulunmadığını düşündüklerini ifade ederek, "Bunun arka planında Müslümanların en tabii ibadetlerinden bir tanesinin, bir şekilde yasaklanmasına yönelik teşebbüs olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.



Arap Müslümanların kurduğu Charleroi Cami Birliği'nin yazılı açıklamasında da Eylül 2019 itibarıyla Valonya'daki kesimlerin karardan etkilenebileceği ve bunun İslami standartlara uymadığı kaydedildi. Tasarıya Museviler de tepki gösterdi. AA