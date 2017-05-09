Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Müslümanlar yasağa tepki gösterdi

Belçika'nın Valonya bölgesinde koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanmasını öngören tasarıya karardan etkilenecek Müslümanlar tepki gösteriyor

Bu haber kez okundu.

Müslümanlar yasağa tepki gösterdi
Valonya Parlamentosu Çevre Komisyonunda geçen cuma günü oy birliğiyle kabul edilen yasak kararının, 17 Mayıs'ta Genel Kurulda da onaylanması durumunda İslami usullere göre kesim, 1 Eylül 2019'da sona erecek. Koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanmasını öngören tasarının, güçlü siyasi partilerin desteğiyle geçmesine kesin gözle bakılıyor.

Tasarıyı destekleyen siyasiler, "Hayvanların kesilme anında acı çekmesini engellemek istiyoruz." diyerek kararı savunurken, Müslüman ve Museviler yasağa tepki gösteriyor. Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül, Ayaptığı açıklamada, bu adımın hayvanların refahını korumakla ilgisinin bulunmadığını düşündüklerini ifade ederek, "Bunun arka planında Müslümanların en tabii ibadetlerinden bir tanesinin, bir şekilde yasaklanmasına yönelik teşebbüs olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Arap Müslümanların kurduğu Charleroi Cami Birliği'nin yazılı açıklamasında da Eylül 2019 itibarıyla Valonya'daki kesimlerin karardan etkilenebileceği ve bunun İslami standartlara uymadığı kaydedildi. Tasarıya Museviler de tepki gösterdi.  AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Müslümanlar Yasağa Tepki Gösterdi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100