Musul araba çöplüğüne döndü

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında bulunan mahallelerdeki cadde ve sokaklar, yaklaşık 5 aydır devam eden çatışmalar nedeniyle araç çöplüğüne döndü. Çoğunlukta dar sokaklar ve eski yerleşim merkezlerinden oluşan Musul'un batı bölgelerinde, ordu güçlerinin ilerleyişini durdurmak için terör örgütü DEAŞ'ın çoğunlukla sivillere ait kamyon ve otomobilleri bariyer olarak kullanması sokakların araç çöplüğüne dönüşmesine neden oldu.

Bölgede 19 Şubat'ta başlayan ve özellikle dar sokaklarda yoğunlaşan şiddetli çatışmalar, mahalle aralarında veya önemli geçiş noktalarında yakılmış veya patlatılmış büyük araç yığınları oluşturdu. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre DEAŞ teröristleri özellikle dar sokaklarda askeri zırhlı araçların geçişini engellemek için sivillere ait araçları bariyer olarak kullanıyor.

Irak'ta, araç ithalatında alınan verginin az olması sebebiyle hemen her evde en az bir otomobil bulunuyor. Ülkenin ikinci büyük kenti olması hasebiyle çatışmalar öncesinde yüz binlerce araca ev sahipliği yapan Musul'da DEAŞ militanlarının bariyer olarak kullanmak için araç bulmakta hiç zorlanmadığı belirtiliyor.

Musul'un batı yakasındaki sokak ve caddelerde her adımda yakılmış, parçalanmış ve hurda haline gelmiş bir veya birkaç araca rastlanıyor. Bazı mahallelerde ise uluslararası koalisyon güçleri veya Irak ordusuna ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırıları sonrasında yıkılan binaların enkazı altında kalan araçlar olduğu dikkati çekiyor.