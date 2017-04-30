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Musul'da 20 sivil öldü

Musul'un batısında düzenlenen hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen infazlarda 20 sivil öldü, 5 sivil yaralandı

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Musul'da 20 sivil öldü

Irak'ın Musul kentinde düzenlenen hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen infazlarda 20 sivilin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı bildirildi. Iraklı aktivist Muhammed Fadıl Hayali, önceki akşam gerçekleştirilen hava saldırısında Musul'un batısındaki Es-Sıhha Mahallesi'nde bulunan bir evin vurulduğunu söyledi.

Saldırıda aynı aileden 15 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını aktaran Hayali, hava saldırısını düzenleyen uçakların Irak ordusuna mı yoksa uluslararası koalisyona mı ait olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Hayali, "Saldırıyı yapan tarafın belirlenmesi zor bir durum." ifadesini kullandı.

DEAŞ, kaçmaya çalışan 5 sivili öldürdü

Öte yandan Irak emniyetinde görevli Yüzbaşı Subhan Ali eş-Şuveyli, Musul'un batısındaki El-Islah ez-Zirai Mahallesi'nden kaçmaya çalışan 5 sivilin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğünü kaydetti. Şuveyli, "Söz konusu mahalleden kurtulanlar, emniyet güçlerinin güzergahı üzerinde bulunan yolda 5 kişinin cesedini gördüklerini anlattı." dedi. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden kaçmaya çalışan sivilleri öldürüp, cesetlerini yol kenarlarında sergilemek suretiyle insanları korkutmaya çalıştığını dile getiren Şuveyli, "Bu olay ne yazık ki ne ilk ne de son." diye konuştu. AA

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Musulda 20 Sivil öldü
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