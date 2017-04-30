Irak'ın Musul kentinde düzenlenen hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen infazlarda 20 sivilin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı bildirildi. Iraklı aktivist Muhammed Fadıl Hayali, önceki akşam gerçekleştirilen hava saldırısında Musul'un batısındaki Es-Sıhha Mahallesi'nde bulunan bir evin vurulduğunu söyledi.
Saldırıda aynı aileden 15 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını aktaran Hayali, hava saldırısını düzenleyen uçakların Irak ordusuna mı yoksa uluslararası koalisyona mı ait olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Hayali, "Saldırıyı yapan tarafın belirlenmesi zor bir durum." ifadesini kullandı.
Musul'da 20 sivil öldü
Musul'un batısında düzenlenen hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen infazlarda 20 sivil öldü, 5 sivil yaralandı
30 Nisan 2017 Pazar 16:16
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Irak'ın Musul kentinde düzenlenen hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen infazlarda 20 sivilin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı bildirildi. Iraklı aktivist Muhammed Fadıl Hayali, önceki akşam gerçekleştirilen hava saldırısında Musul'un batısındaki Es-Sıhha Mahallesi'nde bulunan bir evin vurulduğunu söyledi.