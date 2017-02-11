Musul'da sokağa çıkma yasağı

Irak ordusuna bağlı 16. Tümen'den Yarbay Sabah el Atvani, Ninova Operasyon Komutanlığı'nın Musul'un doğusundaki tüm mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini söyledi.

Atvani, yasağın IŞİD'in kentin farklı bölgelerinde sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarının akabinde ilan edildiğini ve ikinci bir emre kadar süreceğini dile getirdi. Atvani ayrıca Musul'un kuzeydoğusundaki El Mühendisin mahallesinde bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlatarak Haşdi Şabi milislerini hedef almaya çalıştığını ancak milisler tarafından öldürüldüğünü, olayda 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Irak'ta Musul'un IŞİD'den kurtarılan doğu yakasındaki bir lokanta ve güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırılarında 5 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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