Musul operasyonunda son aşama

Musul'daki çatışmalarda ilk kez İranlı bir general hayatını kaybetti. Musul kentinde IŞİD'in kontrolünde olan bölgenin tarihi kent merkezi ve Dicle Nehri boyunca sıralanan üç komşu mahalleyi kapsadığı belirtiliyor. Irak Hava Kuvvetleri operasyon öncesinde havadan bildiri atarak bölge sakinlerinden mahalleleri terk etmelerini istedi.



Ortak Özel Harekât Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada çeşitli güvenlik güçlerinin Dicle Nehri'nin batı yakasındaki kurtarılmamış bölgelere taarruz başlattığı belirtildi. Açıklamada "Ordu güçleri El Şifa mahallesine ve Cumhuriyet Hastanesi'ne, federal polis güçleri El Zincili mahallesine ve terörle mücadele güçleri El Saha El Ula mahallesine taarruz başlattı" denildi. Üç mahallenin tarihi kent merkezinin kuzeyinde yer aldığı belirtiliyor.



Irak kuvvetlerinin mahallelerin bitişik evler ve dar sokaklardan oluşan yapısı nedeniyle IŞİD'i çıkarmakta zorlandığı belirtiliyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Komutanı General Şaban Nasiri'nin Musul'da IŞİD ile çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Nasiri, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin danışmanı olarak görev yapıyordu. DIŞ HABERLER