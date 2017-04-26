Musul'da açlık baş gösterdi

Musul'da militanların kontrolündeki bölgeden kaçan genç bir kadın “Musul’da insanlar en fazla günde 1 öğün yemek yiyor” dedi. Militanların kontrolündeki bölgeden kaçan genç kadın, “Musul’da insanlar en fazla günde 1 öğün yemek yiyor. Bazen 2 günde bir yiyor. Gıda ürünleri giderek pahalanıyor. Operasyon başladıktan sonra fiyatlar gerçek dışı oldu” dedi.



Fırınlar için bir litre yakıt fiyatının şimdi 10 bin dinar (yaklaşık 8 dolar) olduğunu anlatan genç kadın, “İşgal altındaki bölgede kalan arkadaşlarım, şu anda 1 kilo patates ve soğanın 25 bin (22 dolar), şekerin de 10 bin dinara (8 dolar) çıktığını söylediler. Bazı insanlar, en sevilen yerel içecek olan çaydan vazgeçmek zorunda kaldı. Diğerleri şeker yerine şeker hastaları için tatlandırıcı kullanıyor” diye konuştu.



Özellikle de IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanılan çocukların ağır durumuna dikkat çeken kaynak, “Bebek gıdasını bulmak mümkün değil, bu da anne babaların işini çok zorlaştırıyor. Çocuklar genelde buğdayla beslenmek zorunda kalıyor. İnsanlar kendi elleriyle buğday topluyor. Bu yüzden buğday en ucuz gıda ürünü oldu. Maalesef, 1 kilo buğdayın şu anki fiyatını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.