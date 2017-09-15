Myanmar ordusu köyleri yakıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) rakamlarına göre o zamandan bu yana Bangladeş'e 400.000 Arakanlı Müslüman sığındı. Af Örgütü açıklamasında Deimos ve Planet Labs gibi şirketlerden sağladıkları uydu fotoğraflarının 'meskûn bölgede her biri en az 375 metre boyunda olan geniş çaplı 80 yangın' olduğunu gösterdiğini belirtti.

Af Örgütü, konuştukları görgü tanıklarının, Myanmar ordusu ve destekçi grupların benzin ya da roketatarlarla köyleri yaktıklarını ve Arakanlıları rastgele vurduklarını söylediklerini aktardı. Myanmar ordusu ise, 25 Ağustos'taki polis noktalarına saldırı sonrası Arakanlı isyancıları hedef aldıklarını söylüyor ve sivilleri hedef aldıkları suçlamalarını reddediyor.

Af Örgütü'nün Kriz Müdahale Direktörü Tirana Hassan, "Bu kanıt inkâr edilemez. Myanmar güvenlik güçleri Arakanlıları Myanmar'dan kovmak için kuzeydeki Arakan eyaletini planlı bir kampanyayla ateşe veriyor. Yanlış olmasın, bu bir etnik temizlik. Burada açık ve sistematik bir ihlal var. Güvenlik güçleri bir köyü kuşatıyor, panik halinde kaçan insanları vuruyor ve sonra evleri yakıyor. Yasalara göre bunlar insanlığa karşı suç" dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göre işkence, kölelik ya da insanların 'yaygın ve sistematik' olarak öldürülmesi insanlığa karşı suç kapsamında yer alıyor.

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