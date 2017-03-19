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Nasrallah’tan BM’ye tepki

Hizbullah lideri Nasrallah, BM'yi, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'apartheid rejimi' uyguladığını belirtilen raporu geri çekmesi nedeniyle sert tepki gösterdi

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Nasrallah’tan BM’ye tepki

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef, İsrail işgali altındaki topraklarda yaşaya Filistinlilere yönelik ayrımcılık yaptığını belirten bir rapor hazırlamış, gelen tepkilerin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporun geri çekilmesini istemişti. Halef, bu talebin ardından istifasını açıklamıştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, önceki gün yaptığı konuşmada BM’nin rapora ilişkin tutumunu değerlendirdi. Nasrallah, “Bu olay, BM'nin gerçeğini, yani zayıf olduğunu ve ABD ile İsrail'in taleplerine karşı koyamadığının bir hatırlatıcısı oldu” dedi.

BM'nin 'bir olay karşısında tavır almak için yetersiz' olduğunu belirten Nasrallah,"Bu rapor fiyaskosu, bölgemizdeki insan haklarının savunması konusunda BM'ye güvenilemeyeceğini kanıtladı" ifadelerini kullandı. Irka dayalı ayrımcılık anlamına gelen 'apartheid rejimi', Güney Afrika'da 46 yıl boyunca Ulusal Parti hükümeti tarafından uygulandı.

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