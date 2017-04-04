NATO Almanya'dan para istiyor

Stoltenberg, "Burada söz konusu olan ABD'yi memnun etmek değil. Söz konusu olan Avrupa'nın güvenliği" dedi.

Avrupa'nın kriz ve tehditlere ABD'den daha yakın olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Avrupa Rusya, Suriye ve Irak'a daha yakın" diye konuştu. NATO Genel Sekreteri, Ortadoğu'daki sorunların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük mülteci krizine neden olduğuna da dikkat çekti.

ABD'de Trump yönetiminin aynı yöndeki taleplerinin ardından Stoltenberg'in açıklaması, Alman hükümeti üzerindeki baskıyı artırdı. 2014 yılındaki NATO zirvesinde müttefik ülkelerin 2024'e kadar savunma harcalamalarını gayrisafi yurtiçi hasılânın yüzde 2'sine yükseltmesi kararlaştırılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel NATO dışişleri bakanlarının son toplantısında yaptığı açıklamada Almanya'nın savunma bütçesini iki katına çıkarmasını, "tamamen gerçeklere uzak" şeklinde nitelendirmişti. Stoltenberg İngiltere'nin AB'den ayrılmasının NATO'ya olumsuz etkisi olacağına inanmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May geçen hafta ülkesinin AB'den ayrılma süreciyle ilgili kaleme aldığı mektupta AB ile ticaret ve güvenlik ilişkilerini Brexit süreciyle bağlantılı yürütmek istediklerini açıklamış, bu açıklama AB ülkelerinde sert eleştirilere neden olmuştu.

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