NATO askerlerini tüfeğiyle kovdu

Yaşanan olay ile ilgili açıklamalarda bulunan polis yetkilileri, Estonya'da yıllık düzenlenen Spring Storm (İlkbahar Fırtınası) 2017 tatbikatına katılan NATO askerlerinin 56 yaşındaki bir Estonya vatandaşının özel arazisine girdiklerini, arazi sahibinin askerlerden orayı terk etmesini talep ettiğini ve havaya bir el uyarı ateşi açtığını aktardı.



Olayda yaralanan olmadığını belirten polis yetkilileri, Estonyalı vatandaş hakkında 'toplumsal düzeni ağır bir şekilde ihlal ettiği' gerekçesiyle suç davası açıldığını ve kendisinin para cezasına veya 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.



Estonya'da her yıl düzenlenen ve 8 Mayıs'ta başlayan Spring Storm adlı NATO tatbikatına, 6 binden fazlası Estonya'dan olmak üzere 14 ülkeden yaklaşık 9 bin asker katılıyor. Spring Storm'un 26 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtiliyor. DIŞ HABERLER