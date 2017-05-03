NATO konvoyuna saldırı

Saldırıda ayrıca en az 25 sivilin ve üç ABD askerinin de yaralandı. Kabil’in en işlek bölgelerinden birinde sabah iş trafiği sırasında düzenlenen saldırıda konvoyun yakınındaki bir dizi aracın da ciddi zarar gördüğü, ancak konvoyu oluşturan zırhlı araçlarda sadece küçük hasarların bulunduğu belirtildi. Ülkedeki “Kararlı Destek” misyonuna ait olan araçların büyük patlamalara dayanıklı olduğu ve askeri kaynaklara göre saldırıdan sonra tekrar karargâhlarına geri döndüğü kaydedildi.



Koalisyon güçleri zırhlı devriye araçlarını Kabil içinde seyahat ederken kullanıyor. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Radikal İslamcı Taliban, ilkbaharda düzenleyecekleri saldırılarda yabancı askerleri de hedef alacaklarını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afganistan’da yeni bir strateji geliştirilmesi amacıyla geçen ay Kabil’i ziyaret etmişti. DIŞ HABERLER