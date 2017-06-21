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NATO, Rusya'yı taciz ediyor

NATO'ya bağlı F-16 savaş uçağı, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına yaklaşma girişiminde bulundu

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NATO, Rusya'yı taciz ediyor
Şoygu'nun uçağında bulunan Sputnik muhabirinin aktardığına göre, son dönemde Rus jetlerinin diğer ülkelerin savaş uçaklarına sıkça önleme yaptığı Baltık Denizi üzerinde yeni bir 'karşılaşma' yaşandı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru seyrettiği sırada NATO'ya bağlı bir F-16, bakanın uçağına yaklaşma girişiminde bulundu.

Şoygu'nun uçağına refakat eden Rus Su-27 tipi savaş uçağı, F-16 ile bakanın uçağı arasında girerek önleme yaptı. Su-27'nin kanatlarını hareket ettirerek silahlarını göstermesinin ardından F-16 yönünü değiştirdi ve bölgeden uzaklaştı. 
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