NATO savunma harcamalarını artırdı

Bu oranlar, tüm müttefiklerin savunmaya 2017'de büyük bölümü ABD'den olmak üzere 954.9 milyar dolar harcayacakları anlamına geliyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sinin savunmaya harcanacağı yönünde 2014'te alınan karara rağmen, 29 üyeden sadece 6'sı bu orana ulaşıyor. Bu ülkelerden ABD, GSYH'sinin yüzde 3.58'ini (683 milyar dolar,) Yunanistan yüzde 2.32'sini (4.5 milyar dolar), Estonya yüzde 2.14'ünü (519 milyon dolar), İngiltere yüzde 2.14'ünü (54.8 milyar dolar), Romanya yüzde 2.02'sini (3.8 milyar dolar) ve Polonya yüzde 2.01'ini (10 milyar dolar) savunmada kullanacak. Avrupa'nın güçlü ülkelerinden Almanya, GSYH'sinin sadece yüzde 1.22'sini (42.8 milyar dolar), Fransa yüzde 1.79'unu (44.3 milyar dolar), İspanya yüzde 0.92'sini (11.6 milyar dolar) ve İtalya yüzde 1.13'ünü (22.5 milyar dolar) savunmaya harcayacak. Türkiye'nin savunma harcaması, GSYH'sinin yüzde 1.52'sini (12.3 milyar dolar) oluştururken, ittifakın Amerika'daki diğer ortağı Kanada'da ise bu rakam yüzde 1.31'de (20.3 milyar dolar) kalacak.



Askeri personel sayısında Türkiye, ikinci sırada yer alıyor. ABD'nin 1 milyon 308 bin, Türkiye'nin 387 bin, Fransa'nın 209 bin, İtalya'nın 181 bin, Almanya'nın 179 bin, İngiltere'nin 161 bin, İspanya'nın 121 bin, Polonya'nın 111 bin ve Yunanistan'ın 107 bin askeri personeli olduğu açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında sık sık konuyu gündeme getirmiş, geçen ay katıldığı ilk NATO toplantısında da liderlere yüzde 2'nin bile yetersiz olduğunu belirtmişti. DIŞ HABERLER