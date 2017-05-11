NATO silahlı çatışmaya girmeyecek

Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelerek 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştü. Stoltenberg, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, üye ülkelerden, savunma bütçelerinde kesintiye gitmemelerini ve savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılanın yüzde 2 oranına çıkarılması yönünde 2014 verdikleri vaadi yerine getirmelerini beklediğini belirtti.



Bunun, gittikçe daha tehlikeli hale gelen bir dünyada Avrupa'nın güvenliği için kaçınılmaz olduğunu ifade eden Stoltenberg, Brüksel'deki zirvede de ağırlıklı olarak NATO'nun uluslararası terörizmle mücadelede nasıl daha etkili rol oynayabileceğini ele alacaklarını kaydetti. Stoltenberg, bir gazetecinin, NATO'nun resmi olarak DEAŞ karşıtı koalisyona katılıp katılmayacağı yönündeki sorusu üzerine, üye ülkelerin bu konuda 25 Mayıs'a kadar karar vermelerini ümit ettiğini aktararak, söz konusu koalisyona katılma kararı almaları durumunda bile asli görevlerinden vazgeçmeyeceklerini ve silahlı çatışmalara müdahil olmayacaklarını söyledi.



"Suriye ya da Irak'taki silahlı çatışmalara girmeyeceğiz." diyen Stoltenberg, AWACS tipi erken uyarı uçaklarıyla destek sağladıklarını, her üye ülkenin neler yapabileceği konusunda görüşeceklerini ancak geniş çaplı operasyonlara karşı olduğunu ifade etti. AA