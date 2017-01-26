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NATO’dan Trump’a işkence cevabı

ABD Başkanı Trump’ın “DEAŞ mensupları üzerinde işkencenin işe yarayacağı” açıklamasını değerlendiren NATO Sekreteri Stoltenberg, "Tüm NATO operasyonları uluslararası kanunlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu, NATO'nun politikası ve NATO’nun politikası olarak da kalmayı sürdürecek” dedi.

26 Ocak 2017 Perşembe 18:17
NATO’dan Trump’a işkence cevabı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın "DEAŞ terör örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" açıklamasına ilişkin, ittifakın uluslarası kanunlara göre hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi. NATO'nun 29. üyesi olmak için davet edilen Karadağ'ın Başkanı Dusko Markovic, ittifakın Brüksel'deki ana karargahını ziyaret ederek, Genel Sekreter Stoltenberg ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Markovic, Trump yönetiminin göreve gelmesi ile Karadağ'ın üyeliğinin ABD tarafından onaylanması konusunda herhangi bir endişe taşımadıklarını ifade ederek, "İmza konusundaki gerginlik buna karşı olanlar tarafından alevlendiriliyor ancak bunun yakın zamanda kesinlikle gerçekleşeceğinden eminiz" dedi. NATO Genel Sekreteri de, katılım protokolünün ABD Senatosu tarafından imzalanacağından emin olduğunu belirterek, "Halihazırda Dış İlişkiler Komitesinde onaylandı. Her iki partinden de güçlü destek aldı. Bunun senatoda da böyle olmaması için herhangi bir sebep yok" değerlendirmesini yaptı. NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Trump'ın "DEAŞ terör örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatılıp, "Bunun NATO değerleriyle uyumlu olup olmadığı veya sorgulama tekniklerine müttefiklerin kendisinin mi karar verdiğine" ilişkin soru üzerine, "Tüm NATO operasyonları uluslararası kanunlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu durum, uzun yıllardır yaptığımız askeri operasyonda böyleydi. Bu (uluslarası kanunlara uyum), NATO'nun politikası ve NATO'nun politikası olarak da kalmayı sürdürecek" dedi.AA
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