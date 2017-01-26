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Netanyahu’dan Arz-ı Mev’ud iması

İsrail'in Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesi kararı, Avrupa ülkelerinde tepkiyle karşılandı.

26 Ocak 2017 Perşembe 14:57
Netanyahu’dan Arz-ı Mev’ud iması

Avrupalı yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konut inşasını onaylayan kararını kınadı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood, konuya ilişkin  yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olması ve iki devletli çözüme engel oluşturması, Britanya hükümetinin uzun süredir savunduğu görüşüdür." dedi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Stephane Le Foll, AA muhabirine değerlendirmesinde, karara Birleşmiş Milletler'in de tepki gösterdiğini belirterek, Fransa'nın bu konudaki tutumunun net olduğunu söyledi. Le Foll, "Bu konuda Fransa, BM kararlarına uygun hareket etmektedir. Yeni yerleşim birimi inşası kararını desteklemiyoruz. Soruna diyalog ve müzakereye dayalı olarak çözüm bulunmasından yanayız." dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin 24 Ocak 2017'de aldığı kararla işgal alındaki Filistin topraklarına 2 bin 500 yeni konut inşa etme planından üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

İsrail hükümetinin bu kararının Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşası izni verilmesinin ardından alındığı vurgulanan açıklamada, "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve Filistin halkının sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını ihlal etmektedir." uyarısına yer verildi.

Netanyahu’dan Arz-ı Mev’ud iması

İsrail'in "Nil'den Fırat'a kadar" idealine Arz-ı Mev'ud denir. Netanyahu bunu ima etti. İsrail Parlamentosu Knesset'te milletvekillerinin sorularını cevaplayan Başbakan Netanyahu, Filistin ile barış görüşmelerinin başlamasının, Filistin'in İsrail'in Yahudi Devleti olduğunu ve İsrail'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar olan topraklardaki güvenlik hakimiyetini kabul etmesi şartlarına bağlı olduğunu söyledi.

İsrail’'n bu iki şarttan taviz vermeyeceğini dile getiren Netanyahu, ülkesinin yerleşim faaliyetlerinin, İsrail-Filistin çekişmesinin ana meselesi olmadığını savundu. İsrail, sorunun çözüme kavuşturulması ve Filistin tarafı ile barış görüşmelerinin yeniden başlamasını daha önce İsrail Devleti’nin Yahudi kimliğine bağlarken, Netanyahu, ilk defa Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar olan topraklarda güvenlik hâkimiyeti şartını ortaya attı.

DIŞ HABERLER

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cemal 2017-01-26 16:22:09

israili cesaretlendiren kimler aceba.

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