Netanyahu’ya önemli ders!

Putin, görüşmenin başında Netanyahu’yu Yahudilerin yaklaşmakta bayramları Purim nedeniyle kutladı. Yahudilerin kutsal kitabı Tanah’a göre Purim, Yahudilerin, onları öldürmeyi planlayan Pers vezir Haman’dan kurtarılması nedeniyle kutlanıyor. Putin’in tebrikine karşılık, Netanyahu ‘Pers İmparatorluğu’nun neredeyse 2500 yıl önce Yahudileri yok etmeye çalıştığını fakat bunda başarılı olmadığını belirtip bugünse Perslerin varisi İran’ın Yahudi devletini yok etmek istediğini’ savundu. Netanyahu’ya “Artık başka bir dünyada yaşıyoruz, o nedenle güncel sorunlar hakkında konuşalım” diyen Putin, “olaylara 2500 sene önce bakmak yanlış olur” dedi. DIŞ HABERLER