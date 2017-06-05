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New York'ta uzlaşma çıktı

BM Genel Sekreteri Guterres başkanlığında New York'ta bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum mevkidaşı Anastasiadis, Kıbrıs Konferansı'nın haziranda yeniden yapılması konusunda mutabık kaldı. Müzakerelerde bütün konularda uzlaşı sağlanıncaya dek hiçbir konu üzerinde anlaşılmış olmayacak.

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New York'ta uzlaşma çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'le New York'ta bir araya geldi. Guterres, Kıbrıs Konferansı'nın haziranda yeniden yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Merkezi'nde yemekli toplantıda bir araya geldi. Üç saatten fazla süren toplantının ardından Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile ortak açıklama yaptı.

Guterres, 12 Ocak'ta Cenevre'de yapılan konferansta alınan kararlar doğrultusunda haziranda Kıbrıs Konferansı'nın yeniden yapılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Bütün tarafların güvenlik ve garantiler konusunun her iki toplum için de hayati öneme sahip olduğu konusunda uzlaştığını belirten Guterres, bu konudaki ilerlemenin genel bir anlaşmaya ulaşmada ve iki toplum arasında güven inşa edilmesinde önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Ya hep ya hiç...

BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin, Cenevre ve Mont Pelerin'deki Kıbrıs konferansının sonuçlarına dayalı güvenlik ve garantiler konusunun görüşülmesine rehberlik edecek ortak bir belgenin hazırlanmasında tüm taraflarla çalışacağını ifade eden Gutterres, sözlerini şöyle sürdürdü: "Liderler, toprak, mülk, yönetim ve güç paylaşımından başlayarak bütün önemli konuları Cenevre'de iki toplumlu müzakerelerde paralel şekilde görüşmeye devam etme konusunda mutabık kaldı. Tüm konular birbirine bağlı olarak müzakere edilecek ve 11 Şubat 2014 tarihli ortak deklarasyona göre bütün konularda uzlaşı sağlanıncaya dek hiçbir anlaşma olmayacak." Gutterres, Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nden yetkililerle de görüşeceğini sözlerine ekledi. Akıncı ve Anastasiadis ise açıklama yapmadı.

Haber Merkezi

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