NSA 151 milyon ABD’liyi dinlemiş

NSA'nın milyonlarca ABD'linin telefon konuşmalarını dinlemeyi sürdürdüğü ABD Ulusal Güvenlik Direktörü Dan Coats'ın yayınladığı yıllık raporla ortaya çıktı. Coats, Ulusal Güvenlik Direktörü olarak ülkedeki istihbarat kurumlarının faaliyetlerini denetlemekle yükümlü bulunuyor. ABD'de 2015 yılında çıkarılan 'Özgürlük Yasası' NSA'nın terörizmle bağlantılı olabilecekleri şüphesiyle toplu olarak ABD vatandaşlarının ve müttefik istihbarat kurumlarının telefon konuşmalarını ve kontaklarını izlemesini kısıtlıyordu.



Son rapor da bu kanunun etkilerini ölçmek için hazırlandı. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı terörizm şüphesi olan sadece 42 vakada dinleme için mahkeme izni alındığı oldu. NSA, 11 Eylül 2011 saldırılarının ardından hayata geçirilen tartışmalı ulusal güvenlik politikası çerçevesinde hazırlanan 'Vatanseverlik Yasası' ile büyük çapta 'metaveri' toplamaya ve bir veri tabanında saklamaya başlamıştı. Bu konudaki tartışmalar eski NSA analisti Edward Snowden'ın ABD hükümetinin gizli dinleme ve izleme programı hakkındaki gizli belgeleri 2013'te sızdırmasından sonra daha da alevlenmişti. DIŞ HABERLER