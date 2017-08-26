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'Nusra Cephesi'nin 9 bin militanı var'

Moskova bölgesindeki Kubinka üssünde gerçekleştirilen Army-2017 uluslararası askeri forumunda konuşan Rus Albay İgor Korobov, İdlib'in kuzeybatısındaki toplam el Nusra militanı sayısı yaklaşık 9 bin olduğunu açıkladı.

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'Nusra Cephesi'nin 9 bin militanı var'

Rusya Genelkurmay Başkanlığında görevli Albay Korobov, Suriye’de bulunan DEAŞ’ten sonra ikinci büyük terör grubu sayılan Nusra Cephesi üyesi teröristlerin sayısını açıkladı. Korobov, bu terör örgütünün 15 bin silahlı üyesi olduğunu ve bunların çoğunluğunun Suriye uyruklu olduğunu bildirdi.

Korobov ayrıca, “Suriye’de şu an itibariyle DEAŞ terör örgütüne bağlı militanların sayısı 9 bin kişiyi aşkındır. Bu teröristlerin çoğunluğu şu an ülkenin merkezinde ve Irak sınırlarının doğu bölgelerinde özellikle Fırat nehrine yakın bölgelere yerleşmiş durumda” açıklamasında bulundu.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

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