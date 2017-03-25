Olan gurbetçiye olacak

Alman Spiegel dergisinine göre, CDU Entegrasyon Ağı tarafından hazırlanan çalışma, çifte vatandaşlığın revize edilmesini öngörüyor. Partinin seçim programına girmesi muhtemel çalışmaya göre, belirli bir kuşaktan sonra çifte vatandaşlık ile sonlandırılmak isteniyor. Almanyalı Türklerin doğuştan çifte vatandaşlık hakkı elde eden çocuklarının bu hakkı koruması öngörülürken, torunların iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi düşünülüyor. Almanya'da yaşamaya odaklananların sadece Alman vatandaşlığını almalarını hedefleyen düzenlemeye, Başbakan Angela Merkel'in de sıcak baktığı belirtiliyor. Merkel, aralık ayında yapılan parti kurultayında çifte vatandaşlık konusunda getirilen benzer bir öneriye karşı olduğunu açıklamıştı. Çifte vatandaşlığın belirli bir kuşakla sınırlandırılması fikri, CDU/CSU Federal Parlamento Grup Başkanvekili Stephan Harbarth tarafından da geçtiğimiz günlerde Stutgarter Zeitung gazetesine verdiği demeçte dillendirilmişti. Harbarth, "Çifte vatandaşlık kural değil, istisna olarak kalmalı " ifadelerini kullanmıştı. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU, 23 yaşına gelen çifte vatandaş konumundaki kişilerin tercih yapmasını öngören Opsiyon modeline geri dönülmesini savunuyor. DIŞ HABERLER